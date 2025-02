Il ds Milan Moncada, dopo il mercato le aspettative sono alte

agenzia

'Futuro Joao Felix? Abbiamo buon rapporto con Chelsea'

MILANO, 05 FEB – “Era importante fare qualcosa sul mercato, abbiamo cambiato un po’ la struttura della squadra, per dare più opzioni al mister e le aspettative sono alte. Vogliamo vincere questa partita, poi c’è la Champions e il campionato ed era importante fare qualcosa sul mercato”: lo dice il ds del Milan Geoffrey Moncada a Mediaset prima dei quarti di Coppa Italia contro la Roma a San Siro. Moncada parla anche del futuro e della possibilità di intavolare una trattativa per Joao Felix: “Dipende da noi e da lui, c’è sempre una possibilità. Col Chelsea abbiamo un bel rapporto e vedremo in estate”.

