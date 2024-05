Il Frosinone vince a Monza e ‘vede’ la salvezza

agenzia

ROMA, 19 MAG – Avrebbe di sicuro preferito un finale diverso, Raffaele Palladino, per congedarsi dallo U-Power Stadium: ma per il suo Monza, nella sfida interna con il Frosinone, arriva solo uno ko per 0-1 e l’ottava partita consecutiva senza vittorie. Il Frosinone mai aveva vinto in trasferta in questo campionato e oggi ha scelto l’ultima occasione di campionato per gettare le fondamenta della propria salvezza, ancora non certa ma più vicina: si giocherà tutto all’ultima giornata con l’Udinese. Intanto a decidere il match di oggi è stato un gol di Cheddira dopo appena otto minuti di gioco.

