Il Genoa conclude il ritiro battendo il Mantova 3-2

agenzia

Due gol Ekuban e uno Frendrup per i rossoblù, bene il Mantova

GENOVA, 25 LUG – Genoa vittorioso anche nella terza amichevole pre campionato disputata al Benatti di Moena contro il Mantova, neopromosso in serie B e molto combattivo, sconfitto 3-2. I rossoblù di Gilardino hanno in questo modo concluso le due settimane di ritiro in Trentino durante le quali hanno affrontato prima i dilettanti del Fassa, (17-1) e poi il Venezia (3-1). La squadra avrà ora a disposizione il fine settimana di riposo per riprendere la preparazione al Signorini da lunedì. Molte le assenze in questa sfida per Gilardino, che ha dovuto fare a meno di Marcandalli, Ankeye, Gudmundsson, Sabelli e Vogliacco alle prese con affaticamenti o piccoli acciacchi mentre Retegui non ha preso parte alla gara essendo arrivato da poco in ritiro e Vasquez è assente in quanto ancora in vacanza. Sfida che ha visto Badelj e compagni partire subito aggressivi ed andare a segno già al 6′ con Ekuban, vero e proprio mattatore assieme a Messias. L’italo ghanese ha poi raddoppiato al 22′ salvo uscire per un infortunio muscolare poco dopo. Nel finale della prima frazione Muroni ha accorciato le distanze complice un intervento non perfetto di Leali. Genoa che ha poi aumentato il vantaggio nella ripresa con Frendrup prima che il giovane Debenedetti, in prestito al Mantova proprio dai rossoblù, non siglasse la seconda rete dei lombardi. Nel finale consueta girandola di cambi da parte di entrambe le compagine. Per il Genoa le prossime sfide saranno il 1 agosto a Brescia contro i padroni di casa ed il 4 agosto nel Principato contro il Monaco. Esordio in coppa Italia il 9 agosto al Ferraris contro la Reggiana.

