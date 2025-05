Il Genoa espugna Bologna 3-1, doppietta di Venturino

agenzia

I felsinei chiudono la stagione con una sconfitta in casa

ROMA, 24 MAG – Finisce con la vittoria per 3-1 del Genoa sul Bologna al Dall’Ara il campionato dei due club rossoblu. I padroni di casa, con il biglietto di qualificazione in Europa già in tasca grazie alla vittoria della Coppa Italia, salutano il proprio pubblico con una pesante sconfitta interna. Le reti del Genoa arrivano tutte nel primo tempo con una doppietta del giovanissimo Venturino ed un gol di Vitinha. Nella ripresa Orsolini accorcia per i padroni di casa.

