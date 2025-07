Il Genoa Genoa rifiuta abbonamento all’ ex presidente Zangrillo

agenzia

Episodio è legato a testimonianza per A-Cap, lui va in procura

GENOVA, 31 LUG – Il Genoa si è rifiutato di sottoscrivere un abbonamento per l’ex presidente della società Alberto Zangrillo, oggi membro del Cda. Il professore Zangrillo si è recato presso il ticket office del Porto Antico per sottoscrivere per la prima volta un abbonamento stagionale ma si è visto rifiutare la richiesta. Alla base della decisione, da quanto filtra, vi sarebbe la facoltà della società di negare la tessera stagionale a persone che hanno nociuto al club. Nel pomeriggio Zangrillo si è recato in Procura, non è noto al momento il motivo. Secondo l’attuale proprietà, con il rumeno Dan Sucu presidente e azionista di maggioranza, Zangrillo starebbe agendo come testimone per la società americana A-Cap, creditrice dei precedenti proprietari, i 777 Partners, che negli ultimi mesi ha contestato con alcuni ricorsi, tutti bocciati, l’aumento di capitale sottoscritto a dicembre scorso dall’imprenditore Dan Sucu, diventato così nuovo azionista di maggioranza. La vicenda giudiziaria è ora in attesa di una sentenza attesa il 26 febbraio del prossimo anno.

