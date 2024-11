Il Genoa riacciuffa il Como nel recupero, 1-1 a Marassi

agenzia

Al gol di Da Cunha replica Vogliacco a pochi secondi dalla fine

ROMA, 07 NOV – Il Como sfiora l’impresa al Ferraris con Da Cunha nell’anticipo della 12ma giornata di Serie A, ma Vogliacco in pieno recupero regala il pareggio al Genoa al termine di una gara difficile e ricca di interruzioni. Il punto conquistato permette agli ospiti di interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive e al Genoa di inanellare il secondo risultato positivo consecutivo come era accaduto solo nelle prime due giornate. In classifica entrambe le squadre salgono a 10 punti.

