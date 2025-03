Il Genoa vince la Viareggio Cup, Fiorentina battuta 1-0

agenzia

Decide gol di Marconi, Commisso, Vieira e Lippi vip in tribuna

VIAREGGIO (LUCCA), 31 MAR – E’ il Genoa di mister Ruotolo a conquistare la Viareggio Cup, grazie al successo per 1-0 contro la Fiorentina. Decisiva una rete di Marconi al 28′ del primo tempo su corta respinta del portiere viola Dolfi. Finale che è “tornata a casa”, allo stadio dei Pini di Viareggio (Lucca): una bella cornice di pubblico, circa oltre 2mila spettatori, per l’impianto riaperto dopo sette anni dalla chiusura per motivi di sicurezza. Presenti in tribuna il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il ds della società viola, Daniele Pradé, e il dg, Alessandro Ferrari, l’allenatore della prima squadra del Genoa, Patrick Vieira, e l’ex ct della Nazionale, il viareggino Marcello Lippi. Per i rossoblù si tratta della terza vittoria a Viareggio, dopo quelle del 1965 e del 2007, su cinque finali disputate. Per i viola, che si sono imposti ben otto volte, l’ultimo successo risale ormai al 1992, quando la squadra guidata da Mimmo Caso superò la Roma di Luciano Spinosi 3-2.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA