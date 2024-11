Il GP di Monaco in calendario fino al 2031

agenzia

L'anno prossimo si correrà nel fine settimana 23-25 maggio

ROMA, 14 NOV – Il Gran Premio di Monaco rimarrà nel calendario della Formula 1 almeno fino al 2031, hanno annunciato gli organizzatori del campionato del mondo. “La Formula 1 continuerà a correre sulle strade di Monaco fino al 2031 compreso, a seguito di una proroga di sei anni dell’accordo esistente con l’Automobile Club di Monaco (ACM) che durerà fino alla stagione 2025”, ha dichiarato il promotore della Formula Uno in una nota. Tradizionalmente disputato a fine maggio in concomitanza con la 500 Miglia di Indianapolis – altro appuntamento imprescindibile del motorsport – il prestigioso GP di Monaco si svolgerà all’inizio di giugno a partire dal 2026, aggiunge il comunicato. Nella classifica dei Gran Premi più disputati del mondiale dal 1950, il GP di Monaco, sulle strade del Principato, è al secondo posto, dietro al circuito di Monza (GP d’Italia), e si corre ininterrottamente dal 1955. Il GP di Monaco 2025 si svolgerà dal 23 al 25 maggio e segnerà il 75/o anniversario del suo debutto ufficiale in F1.

