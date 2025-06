Il Lecce saluta Giampaolo, interrotto il rapporto con il tecnico

agenzia

Si sceglie il nuovo allenatore tra Di Francesco, Vanoli e Nicola

LECCE, 10 GIU – E’ ufficiale. Le strade del Lecce e di Marco Giampaolo si separano. Il sodalizio giallorosso comunica di aver interrotto il contratto con Giampaolo, “a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”. Nonostante il rinnovo automatico scattato dopo la salvezza, il club e il tecnico hanno deciso di interrompere il percorso. Le prossime ore saranno decisive per capire chi sarà alla guida dei giallorossi per la prossima stagione in A. Di Francesco, Vanoli e Nicola i nomi su cui potrebbe cadere la scelta del sodalizio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA