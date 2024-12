Il Liverpool vola, ‘manita’ al West Ham

agenzia

Ma Salah 'gela' tifosi Red, 'accordo per prolungamento è lontano

LIVERPOOL, 29 DIC – Il Liverpool chiude l’anno, e il girone di andata (si giocava per la 19/a giornata) della Premier League, come meglio non avrebbe potuto fare, ovvero con una cinquina a spese del West Ham, frutto delle reti di Luis Diaz, Gakpo, Salah, Alexander-Arnold e Diego Jota. Così ora, mentre il tecnico degli ‘Hammers’ Julen Lopetegui rischia l’esonero, i Reds rafforzano il primato in classifica, dove sono primi con 45 punti e +8 sul Nottingham Forest, che sale al secondo posto grazie alla quinta vittoria consecutiva in campionato, questa volta per 2-0 sul campo dell’Everton. I campo anche Tottenham e Wolverhampton, che pareggiano per 2-2. Intanto, a fine partita, ‘Momo’ Salah ‘spaventa’ i tifosi del Liverpool precisando dai microfoni di Sky Sports, che l’accordo con il club per il prolungamento del contratto che scade a fine stagione, è ancora lungi dall’essere trovato. “Sì, siamo lontani – le sue parole -. Non voglio provocare speculazioni sui media e che la gente cominci a dire certe cose, ma in realtà non si è mosso nulla. Comunque ora sono concentrato sulla squadra e spero di vincere la Premier League”. “L’unica cosa che ho in mente è che voglio che il Liverpool vinca il campionato – dice ancora Salah – e voglio farne parte. È l’unica cosa su cui mi sono concentrato. Farò del mio meglio per vincere il titolo. Siamo nella direzione giusta, ma ci sono altre squadre che stanno cercando di raggiungerci. Dobbiamo solo rimanere umili e ripartire così”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA