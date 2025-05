Il Manchester City celebra De Bruyne con mosaico e nome a strada

agenzia

Via dopo dieci anni, 6 titoli di Premier, 2 FA Cup e Champions

MANCHESTER, 20 MAG – Il Manchester City ha reso omaggio permanente a Kevin De Bruyne ‘svelando’ un mosaico e dedicando una strada dell’accademia del club al centrocampista belga che a giugno lascerà il club. Il mosaico, installato vicino a un campo di allenamento della ‘City Football Academy’, raffigura De bruyne che esulta dopo aver segnato ed è stato presentato oggi al giocatore dal presidente del club Khaldoon Al Mubarak. Creata dall’artista locale di Manchester e tifoso del City Mark Kennedy, l’opera è l’ultima di una serie di tributi a grandi campioni del City, tra cui Yaya Touré, Joe Hart, David Silva, Vincent Kompany, Sergio Agüero, Fernandinho e Ilkay Gundogan. Inoltre la strada che collega l’accademia al centro della prima squadra è stata ribattezzata Kevin De Bruyne Crescent. Il nazionale belga, per il quale si parla di un trasferimento al Napoli a parametro zero da luglio, ha segnato 108 gol in 420 partite con il City da quando è arrivato dal club tedesco del Wolfsburg nel 2015. Durante i suoi dieci anni di permanenza, il 33enne De Bruyne è diventato il giocatore di maggior successo del City, vincendo sei titoli di Premier League, due FA Cup, cinque Coppe di Lega, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA