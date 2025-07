Il Manchester City rinnova con Puma, un miliardo in 10 anni

agenzia

Secondo media Gb, prevede 115 milioni euro l'anno fino al 2035

ROMA, 15 LUG – Cento milioni di sterline a stagione, un miliardo in dieci anni (pari a 1,15 miliardi in euro): sarebbero questi, secondo i media britannici, i termini economici record previsti nel rinnovo del contratto di partnership tra il Manchester City e il colosso di abbigliamento sportivo Puma. Il club inglese ha dato l’annuncio ufficiale sul proprio sito, ricordando che il primo accordo con Puma risale alla stagione 2029/2020 e che il rinnovo è la conseguenza dei risultati “straorinari” ottenuti finora, ma senza fornire dettagli nè temporali, nè economici. Secondo la Bbc, il precedente contratto valeva 65 milioni di sterline l’anno e il rinnovo, che prevede la sua estensione almeno fino al 2035, porta un sostanzioso aumento, fino ad una cifra ancora mai raggiunta per un club di Premier League. Dal 2023 il Manchester United ha un accordo con Adidas che garantisce 90 milioni l’anno, mentre il Liverpool con lo stesso produttore prende 60 milioni, sempre di sterline, a partire da questa stagione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA