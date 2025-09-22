Francia
Il Marsiglia di Roberto De Zerbi abbatte il Psg: papera di Chevalier nel giorno di Donnarumma miglior portiere
Prima sconfitta per i campioni d'Europa
Al Velodrome arriva una clamorosa impresa per l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che infligge la prima sconfitta stagionale al Paris Saint Germain, campione di Francia e d’Europa, con un netto 1-0. La rete decisiva arriva già al 5’ grazie a Nayef Aguerd, che sfrutta una disattenzione fatale da parte di Lucas Chevalier, portiere scelto da Luis Enrique per sostituire Gianluigi Donnarumma, di recente premiato come miglior portiere al gala del Pallone d’Oro e ora nuovo giocatore del Manchester City. L’uscita a vuoto di Chevalier spalanca la strada a Aguerd, che non lascia scampo agli avversari firmando il gol partita.
Con questo successo, il Marsiglia sale a quota 9 punti in classifica, avvicinandosi in maniera pericolosa al quartetto di testa, composto dal PSG, dal Lione, dallo Strasburgo e dal Monaco. La vittoria rappresenta un importante segnale per De Zerbi e la sua squadra, capaci di mettere in difficoltà la corazzata parigina e di consolidare la loro posizione in zona alta della Ligue 1, dimostrando ambizioni da protagonisti in questo avvio di stagione.