Il Marsiglia di Roberto De Zerbi abbatte il Psg: papera di Chevalier nel giorno di Donnarumma miglior portiere

Francia

Prima sconfitta per i campioni d'Europa

Al Velodrome arriva una clamorosa impresa per l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che infligge la prima sconfitta stagionale al Paris Saint Germain, campione di Francia e d’Europa, con un netto 1-0. La rete decisiva arriva già al 5’ grazie a Nayef Aguerd, che sfrutta una disattenzione fatale da parte di Lucas Chevalier, portiere scelto da Luis Enrique per sostituire Gianluigi Donnarumma, di recente premiato come miglior portiere al gala del Pallone d’Oro e ora nuovo giocatore del Manchester City. L’uscita a vuoto di Chevalier spalanca la strada a Aguerd, che non lascia scampo agli avversari firmando il gol partita.