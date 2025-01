Il match salvezza Parma-Venezia scontenta tutti: finisce 1-1

agenzia

Al gol di Pohjanpalo su rigore replica Hernani dal dischetto

ROMA, 19 GEN – Finisce 1-1 al Tardini lo scontro salvezza tra il Parma ed il Venezia grazie a due calci di rigore che fissano il risultato sull’1-1. In classifica gli emiliani sono ora a 20 punti, mentre i lagunari salgono a 15 punti e sono ancora penultimi. E’ il Venezia a passare in vantaggio grazie a Pohjanpalo che trasforma il rigore conquistato da Yeboah per fallo di Keita. Nella ripresa l’ingresso di Bonny, Man e Camara cambia volto ai gialloblu. Hernani trasforma il penalty assegnato per un fallo su Camara. Il portiere del Venezia Stankovic salva poi il risultato. Annullato un gol Oristanio.

