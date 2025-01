Il matrimonio arabo continua, Ronaldo con l’Al Nassr fino al ’26

agenzia

Per la stampa saudita CR7 pronto a firmare per 200 milioni

ROMA, 14 GEN – Il matrimonio arabo continua. Cristiano Ronaldo è pronto a firmare il prolungamento del contratto con l’Al Nassr fino a giugno 2026: secondo la stampa saudita ripresa dai media spagnoli, l’accordo è chiuso e CR7 che a febbraio festeggerà il suo 40/o compleanno, resterà a giocare per la Saudi League con un rinnovo da 200 milioni di euro. Nel futuro del campione portoghese si era affacciata anche l’ipotesi di una fine carriera in America, nella MLS, per riproporre l’eterna sfida con Leo Messi. Ma a quanto pare Ronaldo resterà in Arabia Saudita, paese del quale è diventato anche testimoniale-ambasciatore in vista dei mondiali di calcio del 2034.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA