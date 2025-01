Il mercato per far voltare pagina al Catania: chi sono i possibili arrivi e chi è vicino ai saluti

serie C

Il girone di andata ha deluso le aspettative e i rossazzurri sono attardati in classifica

Incassata la sconfitta, con una coda di malcontento e improperi da parte di tutta la piazza, il Catania deve pur ripartire. E reagire. L’unico strumento, per tentare si sistemare in corsa il gruppo è votarsi al mercato. Tante uscite, ma anche entrate importanti, si spera. Perché i nomi transitati a luglio portavano in dote curricula di tutto rispetto. Ma emergere a Catania non è semplice. Non basta aver giocato in A o in B. E, poi, francamente, se nelle gare topiche emerge il “braccino” sarebbe più onesto non firmare contratti onerosi e pluriennali. Ma la natura quella è.

Gli arrivi possibili

Da ieri (ma la rincorsa era cominciata ben prima) la società è alla ricerca di almeno quattro o cinque elementi da inserire nel tessuto tecnico tattico di Toscano. I colloqui con il Catanzaro per avere in tempi brevissimi il portiere Andrea Dini sono a buon punto. C’è la disponibilità del club calabrese. C’è anche il gradimento del ragazzo. Vincenzo Fiorillo (Salernitana) resta in lista ma non come primo pensiero del Catania. Per il centrocampo torna di moda – perché in estate era stato un nome considerato vicino all’accordo coi rossazzurri – Marco Garetto, un classe 2001 che con la maglia del Rimini ha disputato un avvio di campionato più che positivo segnando 5 reti e fornendo 3 assist. Garetto ha indossato la maglia dell’Acireale, in D, nel 2021-22 realizzando 6 reti in 26 gare e ancor prima era transitato dal Messina (2020-21) disputando 17 gare. Oggi ha 23 anni e potrebbe esser un elemento sul quale investire anche per la programmazione futura. In attacco, come dichiarato da Alessandro Vagliasindi a Telecolor durante “Corner” la pista Stiven Shpendi è percorribile. Il fratello del bomber del Cesena, oggi a Carrara in serie B, sembra una seconda punta che può interpretare al meglio il gioco di Toscano che lo aveva lanciato proprio in Romagna nel 2022-23 e il nazionale albanese under 23 ha ripagato il tecnico segnando 10 reti. Nel primo scorcio di stagione l’Empoli lo aveva tenuto utilizzandolo 4 volte in A, poi lo ha girato alla Carrarese.

Chi è destinato a salutare