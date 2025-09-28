Il Milan batte il Napoli 2-1 e aggancia in vetta i partenopei e la Roma

SERIE A

Di Saelemekers e Pulisic i gol rossoneri, accorcia le distanze DeBruyne

In una partita dai due volti il Milan batte il Napoli al termine di 90 minuti vibranti e combattuti. Dopo un primo tempo di grande livello che gli ha permesso di chiudere la frazione con due gol di vantaggio, la squadra rossonera nella ripresa soffre la rimonta del Napoli che accorcia le distanze e in superiorità numerica per l’espulsione di Estupinian tenta un forcing fino alla fine ma non riesce più a superare Maignan.

La vittoria consente al Milan di raggiungere in testa alla classifica i partenopei e la Roma a 12 punti.