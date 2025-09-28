SERIE A
Il Milan batte il Napoli 2-1 e aggancia in vetta i partenopei e la Roma
Di Saelemekers e Pulisic i gol rossoneri, accorcia le distanze DeBruyne
In una partita dai due volti il Milan batte il Napoli al termine di 90 minuti vibranti e combattuti. Dopo un primo tempo di grande livello che gli ha permesso di chiudere la frazione con due gol di vantaggio, la squadra rossonera nella ripresa soffre la rimonta del Napoli che accorcia le distanze e in superiorità numerica per l’espulsione di Estupinian tenta un forcing fino alla fine ma non riesce più a superare Maignan.
La vittoria consente al Milan di raggiungere in testa alla classifica i partenopei e la Roma a 12 punti.
Il big match della 5ª giornata se lo aggiudica quindi Allegri che a San Siro batte l'altro grande in panchina, Antonio Conte: ma dopo i gol di Saelemaekers al 3′ e Pulisic al 31′, al 15′ della ripresa il rigore trasformato da De Bruyne con il rosso a Estupinan per fallo su Di Lorenzo che lascia in 10 il Milan, riapre la partita. I partenopei ci provano fino alla fine, ma il Milan con grande sofferenza tiene il risultato.