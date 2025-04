Il Milan cala il poker, 4-0 in casa dell’Udinese

agenzia

Paura per Maignan, in ospedale dopo scontro con Jimenez

ROMA, 11 APR – Il Milan si ritrova e s’impone con un netto 4-0 in casa dell’Udinese. La gara si sblocca al 40′ del primo tempo grazie alla rete di Leao. Prima dell’intervallo arriva il bis con il colpo di spalla di Pavlovic da corner. Il secondo tempo si apre con il durissimo scontro di gioco tra Maignan e Jimenez: il francese esce dal campo in barella e poi, trasportato in ospedale per accertamenti. Theo Hernandez e Reijnders chiudono i conti. Momento no per l’Udinese che incassa il quarto stop di fila.

