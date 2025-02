Il Milan fuori dalla Champions, “Tapiro d’oro” a Ibrahimovic: «Siamo delusi e arrabbiati»

calcio

Dopo l'amara sconfitta contro il Feyenoord

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic dopo l’amara sconfitta contro il Feyenoord che ha eliminato il Milan dalla fase finale della Champions League. “Siamo delusi e arrabbiati, il tapiro è meritato – commenta Ibrahimovic, ex attaccante e ora dirigente rossonero – Una tirata d’orecchie a Theo Hernandez per l’espulsione che ha compromesso la qualificazione? Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia”. “Se Conceicao resta? Sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al cento per cento, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia”, conclude il manager rossonero. Per Ibra è il nono Tapiro d’oro della carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

