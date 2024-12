Il Milan ha ufficializzato l’esonero di Paulo Fonseca

agenzia

Comunicato del club 'sollevato dall'incarico di allenatore'

MILANO, 30 DIC – Ora è ufficiale. Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan. “AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca – si legge nella nota del club – dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”.

