Il Milan ne prende quattro dal Chelsea: disastro Coubis (autogol e rosso)

calcio d'estate

Pessimo approccio dei rossoneri già sotto di due gol dopo 10 minuti

Il Milan non chiude nel migliore dei modi un’estate densa di impegni, perché a Stamford Bridge il Chelsea gli rifila quattro gol nell’ultima amichevole precampionato per i rossoneri. L’approccio del Milan non è stato dei migliori, ma a compromettere la gara è stata l’espulsione di Coubis (già autogol dopo appena 5′) che costringe il Milan a giocare con un uomo in meno per 70′. Per fortuna di Massimiliano Allegri, però, è calcio d’agosto.

Il risultato conta il giusto e ci sono note positive anche con un poker subito. Molto bene Rafael Leao che aggiunge a qualità tecnica anche tanta volontà e abnegazione. Le migliori occasioni del primo tempo partono da lui. Luka Modric ha debuttato in rossonero ad inizio ripresa per un primo approccio con i nuovi compagni di squadra. Saelemaekers è tra i più propositivi mentre bisogna rivedere – questa volta – gli equilibri difensivi. «Abbiamo finito un mese di preparazione dove non ci sono stati infortuni – analizza Allegri a Sky Sport – da martedì potremo prepararci al meglio per la Coppa Italia. Oggi paradossalmente in 10 abbiamo fatto meglio, siamo stati più ordinati. Potevamo essere più attenti, sono cose che sistemeremo. Dovremo avere un’attenzione diversa, domenica c’è una partita da dentro e fuori. Ora dovremo lavorare con totale serenità».

Dopo appena 5′ una deviazione di Coubis, manda la palla alle spalle di Maignan. Autogol e blues subito in vantaggio. I rossoneri subiscono, il Chelsea è forse la formazione più attrezzata tra quelle affrontate nell’estate e dopo appena tre minuti arriva il raddoppio di Joao Pedro di testa, bravo a superare Tomori e Maignan. Il Milan cerca di reagire ma al 18′ l’episodio che condiziona la partita. Intervento di Coubis su Joao Pedro lanciato a rete, rosso diretto. Milan in dieci in una partita complicatissima e solo il palo salva i rossoneri nella conseguente punizione calciata da Palmer.

Ad inizio ripresa Fofana ha la palla per accorciare le distanze, ma sciupa davanti alla porta. L’inferiorità numerica complica inesorabilmente i piani del Milan, al 20′ Musah sposta col corpo Estevao in area di rigore, l’arbitro indica il dischetto e realizza Delap. I rossoneri non mollano e riescono a segnare con Fofana servito da Saelemaeker. Ma allo scadere ancora Chelsea e ancora Delap firmano il definitivo 4-1. «Siamo un pò migliorati come squadra – ricorda il tecnico -, non solo come difensori. Dobbiamo continuare a lavorare. Non è un disastro, è calcio d’estate. Bisogna imparare e migliorare nei dettagli come le palle inattive”.