Il Milan torna a vincere, 3-0 all’Empoli

Morata e doppietta di Rejinders decidono il match

ROMA, 30 NOV – Il Milan torna a vincere nella nebbia di San Siro battendo l’Empoli con una prova divertente e convincente, finalmente dominante. La speranza dei tifosi rossoneri è che sia davvero ‘girata’ la stagione del Milan, un po’ come in ‘girata’ sono stati i gol del primo tempo di Alvaro Morata e Tijjani Reijnders che poi ha sigillato la vittoria con una doppietta nella ripresa. Ora il Milan è a sette punti dal Napoli a sei dalla zona Champions. La strada è ancora lunga ma i rossoneri non devono guardare la classifica, ma piuttosto concentrarsi sul proprio cammino per provare a recuperare il terreno perso. Funziona tutto contro l’Empoli a San Siro, ogni reparto adempie al suo compito senza errori.

