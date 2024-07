Il Milan vince 3-2 la sfida contro il City negli Usa

agenzia

Doppietta Colombo, poi Nasti, buona prima americana di Fonseca

MILANO, 28 LUG – Il Milan vince la prima sfida negli Stati Uniti contro il Manchester City. Si impone, nella notte italiana, per 3-2. Avanti il City con Haaland, pareggia Colombo di testa su assist di Chukwueze. Una combinazione perfetta che ha portato anche al vantaggio rossonero, questa volta con un bel tiro al volo di sinistro sempre del giovane Colombo. Ad inizio ripresa, il City riequilibra il risultato grazie al gol di McAtee ma a dieci minuti dalla fine è Nasti che concretizza l’assist di Saelemaekers. Buone sensazioni dunque per la prima uscita americana rossonera del Milan di Fonseca. Il Milan non poteva contare su Sportiello che in albergo aveva accidentalmente rimediato un trauma alla mano sinistra e a fine primo tempo ha registrato anche il problema al ginocchio di Florenzi che verrà valutato nei prossimi giorni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA