MONZA, 02 NOV – Il Milan soffre nel primo tempo, ma trova comunque al 43′ la rete di Reijnders che gli permette di vincere 1-0 a Monza, in un anticipo della 11ma giornata di serie A. Per la squadra di Fonseca è il primo successo fuori casa. I rossoneri salgono al settimo posto in classifica con 17 punti, mentre il Monza resta terzultimo con 8.

