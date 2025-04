Il Mirror, Manchester United sulle tracce di Osimhen

agenzia

Attaccante del Napoli in prestito al Galatasary piace a Amorin

ROMA, 23 APR – Il Manchester United punta su Victor Osimhen, messo in cima alla lista dei desideri da Ruben Amorin. Lo scrive il Mirror, precisando che il tecnico portoghese considera perfetto l’attaccante 26enne, attualmente in prestito al Galatasaray, per rimpolpare la linea avanzata all’Old Trafford nel mercato estivo. Secondo il giornale il Manchester United ha pronta un’offerta da 40 milioni di sterline (quasi 47 milioni di euro) per ingaggiare il nazionale nigeriano, autore di 29 gol in 34 partite nella stagione in corso. Lo United considera l’offerta congrua, anche perché Osimhen si avvia all’ultimo anno di contratto con il Napoli. Il club inglese ha quindi fiutato l’affare ed é fiducioso di poter arrivare a lui per una cifra considerevolmente inferiore al suo valore di mercato, aggiunge il Mirrir.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA