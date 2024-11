Il Monza a fondo classifica, Nesta cerca punti con la Lazio

agenzia

Domenica il match in casa, buone notizie dall'infermeria

MONZA, 07 NOV – Buone le prestazioni del Monza, ma mancano i punti. Non l’ha nascosto l’allenatore Alessandro Nesta al termine della sconfitta contro il Milan: i punti, l’unica cosa che manca e che ci si deve aspettare dai biancorossi, scivolati nuovamente in fondo alla classifica. Prima della sosta, all’U-Power Stadium arriva la Lazio, squadra in ottimo stato di salute. Dall’infermeria arrivano le prime buone notizie per Nesta: più opzioni a partita in corso garantirebbero all’allenatore la possibilità di provare diverse soluzioni tattiche. Non si scarta l’ipotesi delle due punte contemporaneamente insieme, per avere più peso dentro l’area e arrivare così a quei punti che ancora mancano.

