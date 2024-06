Il Monza saluta Palladino ‘grazie per i due anni meravigliosi’

agenzia

Il club a caccia del sostituto, Nesta e Dionisi tra i nomi

ROMA, 04 GIU – “Ac Monza ringrazia con affetto e grande stima professionale Raffaele Palladino per i due meravigliosi anni di Serie A e gli augura ogni fortuna per il futuro”. Così il Monza saluta il tecnico campano, appena approdato sulla panchina della Fiorentina. I nomi che vengono fatti per sostituire Palladino al Monza sono quelli di Alessandro Nesta, Marco Baroni e Alessio Dionisi.

