Il Napoli batte 2-1 in amichevole l’Olimpiakos

agenzia

In gol Politano nel primo tempo, Lucca e Chiquinho nella ripresa

NAPOLI, 14 AGO – Il Napoli ha battuto 2-1 l’Olympiakos in una partita amichevole giocata allo stadio Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo, dove la squadra di Antonio Conte ha concluso oggi il ritiro precampionato. I gol per gli azzurri sono stati segnati nel primo tempo, al 16′ da Politano e nella ripresa, al 7′ da Lucca. Per i greci la rete di Chiquinho al 45′ del secondo tempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA