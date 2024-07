Il Napoli batte 3-0 il Mantova in amichevole

agenzia

Gol di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira, fuori squadra Osimhen

NAPOLI, 20 LUG – Il Napoli ha battuto 3-0 il Mantova nella seconda amichevole del ritiro a Dimaro. La squadra di Conte ha segnato nel primo tempo con i gol di Lindstrom al 4′, il raddoppio al 10′ di Spinazzola e il terzo gol al 16′ di Cheddira. Out dal match Osimhen, pronto al trasferimento, e Cajuste che ha un affaticamento muscolare. Conte ha schierato in avvio un 3-4-2-1: Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. Domani per la squadra azzurra ultima giornata con doppio allenamento a Dimaro e partenza in serata per Napoli, in vista dell’inizio il 25 luglio della seconda parte di ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA