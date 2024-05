Il Napoli di ‘Guancianera’, oggi al Savoia la presentazione

agenzia

In un libro di Stefano Buccafusca gli articoli del papà Emilio

ROMA, 16 MAG – Il Napoli e Napoli negli Anni Cinquanta raccontati attraverso gli articoli di ‘Guancianera’, lo pseudonimo con il quale Emilio Buccafusca – ortopedico, giornalista-scrittore, ma anche e soprattutto poeta e pittore (fu tra i protagonisti del futurismo) – firmava i suoi pezzi: è ‘Il Napoli di Guancianera’, il libro scritto da Stefano Buccafusca, giornalista de La7 ma soprattutto figlio di Emilio, che ha raccolto in un volume i ricordi di quei giorni. Il libro, sarà presentato oggi alle 17.30 al Circolo Savoia, a Napoli, dall’autore insieme con Marco Lobasso, Mimmo Carratelli, il presidente dell’Ussi Gianfranco Coppola e quello dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Articoli ingialliti dal tempo, custoditi per anni in una cartellina come ricordi personali e di famiglia. Fino a quando la straordinaria stagione dello scudetto del Napoli nel campionato di calcio 2023, spinge l’autore ad una più attenta rilettura di quei ritagli di giornale. Sono articoli pubblicati fra il 1952 e il 1956 su un periodico proprio di Napoli, Lo Sport del Mezzogiorno, e dedicati alla squadra di calcio, ma non solo (alcuni sono anche dedicati allo sci e alle Olimpiadi di Cortina del 1956). Sono gli anni in cui un intero paese, una città, si lasciano alle spalle le macerie della guerra per ritornare sul difficile cammino della normalità. Gli articoli sono degli ‘elzeviri’, come si amava classificarli un tempo, in cui la carta stampata con la radio, erano l’unica fonte di informazione per milioni di persone. Articoli che spesso erano oggetto di discussione sulle gesta di Jeppson e compagni fra i tifosi della squadra della città.

