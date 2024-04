Il Napoli recupera Kvara per la trasferta a Empoli

agenzia

Calzona prova a recuperare posizioni per l'Europa League

NAPOLI, 18 APR – Il Napoli riconquista Khvicha Kvaratskhelia in vista del match in casa dell’Empoli in programma sabato. L’esterno georgiano è tornato ad allenarsi nel gruppo dei compagni di squadra, dimostrando di aver superato i problemi di gastroenterite che lo avevano tenuto fermo ieri. Kvaratskhelia potrà quindi essere in campo nella formazione che il tecnico del Napoli Calzona appronterà: l’obiettivo è provare a tenere aperto lo spiraglio verso la qualificazione all’Europa a sei giornate dalla fine della stagione. Kvara torna quindi in attacco con Osimhen e Politano, mentre anche contro l’Empoli sembra confermarsi titolare Zielinski, che ha ripreso il posto da Traoré, ricostituendo il centrocampo dello scorso campionato con Anguissa e Lobotka. In difesa il tecnico azzurro sa di aver recuperato Juan Jesus che farà coppia con Ostigard, visto che Rrahmani è squalificato, come anche Mario Rui. A sinistra da terzino andrà quindi Mazzocchi, visto che Olivera resta out per l’infortunio agli adduttori che sta cercando di recuperare al più presto possibile. Nonostante la pessima prestazione contro il Frosinone, Di Lorenzo e compagni provano a ritrovare le motivazioni interiori per chiudere in maniera dignitosa questa stagione in cui il Napoli è oggi ottavo e punta ora a scalare di almeno due posizioni la classifica nel finale di stagione: l’obiettivo minimo è infatti arrivare al sesto posto che garantisce l’accesso alla prossima Europa League, visto che i risultati di queste settimane stanno ormai confermando che l’Italia avrà cinque posti nella prossima Champions. L’Europa resta l’obiettivo minimo per dare al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna gli spazi di manovra per ricostruire in estate, a partire dal nuovo allenatore, una squadra che torni competitiva in Europa e in serie A.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA