Il Napoli resta in 10 e il Manchester City ne fa un sol boccone
Haaland e Doku firmano il 2 a 0 contro gli azzurri. Espulso Di Lorenzo
Il Napoli esce sconfitto (0-2) dal debutto in Champions League contro il Manchester City, ma dà prova di carattere nonostante l’espulsione del capitano Di Lorenzo al 21′. In inferiorità numerica per oltre un tempo, la squadra di Conte regge il confronto fino alla ripresa, quando Haaland e Doku decidono la partita.
Conte rinuncia a Meret per precauzione, schierando Milinkovic-Savic tra i pali e preferendo Spinazzola a Olivera sulla fascia sinistra. L’incontro cambia rapidamente volto dopo il rosso a Di Lorenzo, per un fallo da ultimo uomo su Haaland, episodio confermato dal Var. Il Napoli denuncia un arbitraggio poco favorevole, con Zwayer che non concede alcuna punizione agli azzurri durante tutta la prima frazione.
Per compensare l’assenza, Conte sostituisce De Bruyne con Olivera, arretrando Spinazzola a destra. Il City, forte della superiorità numerica, preme costantemente ma il Napoli resiste grazie a una difesa organizzata e a interventi decisivi di Milinkovic-Savic.
Il muro azzurro cede al minuto 56: Foden serve Haaland che di testa insacca con un pallonetto, sbloccando la partita. Al 65', Doku firma il raddoppio superando il portiere con un preciso diagonale. Nel finale, con i ritmi calati e i cambi in successione, il Napoli controlla il passivo, mentre il City gestisce il vantaggio fino al fischio finale.