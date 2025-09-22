Il Napoli va in fuga ma il Pisa mette paura ad Antonio Conte: finisce 3 a 2

serie A

Gilmour, Spinazzola e Licca a segno per gli azzurri, Nzola e Lorran per i nerazzurri

Il Napoli campione d’Italia in carica si impone 3-2 sul Pisa al Maradona e si porta in vetta alla Serie A con 12 punti dopo quattro giornate, due in più rispetto alla Juventus e tre in più di Milan e Roma. La gara si decide grazie alle reti di Gilmour al 39’, Spinazzola al 73’ e Lucca all’82’. Per il Pisa, invece, segnano Nzola su rigore al 60’ e Lorran al 90’. Per i toscani è la terza sconfitta consecutiva, che li lascia fermi al 19° posto con un solo punto insieme al Lecce.

La partita inizia con un’occasione per il Napoli al 3’, quando Politano crossa in area, ma McTominay viene anticipato prima di concludere. Al 13’ De Bruyne calcia al volo dopo una rimessa da calcio d’angolo, ma il portiere Semper si salva con una parata in tuffo. Al 26’ viene annullato un gol napoletano: Hojlund calcia in diagonale e il tap-in di Elmas è annullato per fuorigioco.

Al 39’ il Napoli passa in vantaggio: Spinazzola sfonda sulla sinistra e serve dietro, la palla arriva a Gilmour che, dopo una finta, calcia un tiro leggermente deviato che batte Semper. Il Pisa tenta il pareggio prima dell’intervallo con Leris; Meret si oppone con un angolo. Nel recupero Hojlund sfiora il raddoppio ma il suo tiro viene deviato.