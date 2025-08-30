Il Napoli vince all’ultimo respiro, gol dell’1-0 al 95′

agenzia

Il Cagliari si difende bene e non demerita, poi cede ad Anguissa

NAPOLI, 30 AGO – Con il cuore in gola, soffrendo fino all’ultimo respiro, il Napoli riesce ad avere la meglio sul Cagliari con un gol di Anguissa al 95′, quando ormai il pareggio sembrava un risultato acquisito. Invece è 1-0. La squadra di Conte mostra di soffrire tantissimo per l’assenza di Lukaku e ora attende l’arrivo di Hojlund, l’attaccante scelto per dare più incisività a un attacco che, privo del centravanti belga, è in sofferenza evidente. Il Cagliari meriterebbe sicuramente di uscire imbattuto dal Maradona, ma nel calcio contano solo i gol e la squadra di Conte, sia pure in extremis, riesce a trovare quello vincente.

