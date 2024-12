Il Padel guarda al futuro con sbarco negli Stati Uniti

agenzia

Nel 2025 24 eventi in 16 Paesi, Carraro 'è uno sport globale'

ROMA, 23 DIC – Un successo che sembra non avere limiti con un futuro tutto da scoprire e nuovi mondi da conquistare. Dopo gli exploit del 2024 il circuito del Premier Padel sbarca si allarga sempre di più con lo sbarco il prossimo anno anche in America: la stagione 2025 sarà caratterizzata da almeno sette nuove località e da significative novità. Il Tour inizierà il 10 febbraio 2025 con il Riyadh Season P1. Guardando al calendario, a marzo ci saranno due novità, con il tour che viaggerà per la prima volta a Miami e Cancun prima di tornare in Cile per la seconda volta. Dopo un breve ritorno in Europa per i tornei in Belgio e nel cuore della Spagna, il tour si dirigerà in Paraguay a maggio prima di debuttare a Buenos Aires. L’Europa ospiterà vari tornei tra giugno e ottobre – ci sarà una pausa di metà stagione ad agosto – con un ritorno in Italia (Roma, Milano), Spagna (Valladolid, Malaga, Madrid), Francia (Bordeaux, Parigi) e Olanda (Rotterdam). La tappa europea includerà anche il primo torneo in Germania. Il Tour tornerà poi in Medio Oriente per i tornei in Egitto e negli Emirati, mentre la stagione regolare si concluderà con il Major del Messico a fine novembre. La Federazione internazionale padel (Fip) ospiterà la prima edizione della Fip Intercontinental Cup in agosto, prima della prevista pausa di metà stagione, e la Fip World Cup Pairs in novembre. La stagione 2025 vedrà i migliori giocatori del mondo tornare in Qatar (14-19 aprile) e in Italia (9-15 giugno) per due tornei Major, mentre Francia (8-14 settembre) e Messico (24-30 novembre) ospiteranno i restanti due. Le Finals torneranno a Barcellona per la seconda edizione dall’8 al 14 dicembre. “Nel circuito Premier Padel, grande tour nel panorama dello sport mondiale – spiega Luigi Carraro, presidente Fip – abbiamo visto scendere in campo 800 giocatori di 32 Paesi che hanno giocato 2500 partite e questo spiega come ci siamo evoluti. Premier Padel ha reso globale questo sport e ai giocatori voglio dire grazie, perché tutto questo si deve al loro talento e ai loro sacrifici”. “Siamo molto orgogliosi di annunciare il calendario 2025 di Premier Padel: continuiamo a spingere questo sport verso nuove frontiere – le parole di Nasser Al-Khelaifi, presidente di Premier Padel – e a portare tutti gli aspetti del tour professionale ai massimi livelli”.

