Il Palermo bloccato dalla Sampdoria: papera di Audero, pari di Pohjanpalo

serie B

Rosanero in 10 nell'ultima mezz'ora ma non riescono a sfondare

La sfida fra Sampdoria e Palermo, e fra i rispettivi bomber, finisce in parità. In casa dei blucerchiati i rosanero conquistano un punto, in virtù dell’1-1 nella giornata numero 29 della serie B di calcio. A Coda, attaccante della squadra ligure, in gol in avvio di gara, ha risposto ancora Joel Pohjanpalo, bomber del Palermo. Un equilibrio, quello di fine primo tempo, che ha resistito sino alla fine della partita, nonostante una martellante pressione dei rosa nella ripresa. Alla luce della prestazione degli uomini allenati da Alessio Dionisi, è più il rammarico per i due punti persi che per quello guadagnato, e a poco serve salire momentaneamente all’ottavo posto in classifica.La squadra, rispetto a qualche settimana fa è certamente cresciuta mentalmente, ma paga una concretezza relativa sotto porta, in rapporto alla mole di gioco prodotto e alle occasione create. Non è la terza vittoria di fila che i tifosi sognavano, ma è comunque il quinto risultato utile consecutivo.L’inizio della partita del Palermo è da choc. Dopo quaranta secondi il portiere rosanero Audero serve Coda, che deve limitarsi a spedire il pallone in rete. Il primo tempo scorre molto vivace, con vari ribaltamenti di fronte, con una mentalità propositiva da parte di entrambe le squadre. Il lavoro del Palermo è premiato dal pari che giunge al 40′: dopo un corner e un cross di Ranocchia, Pohjanpalo scarica in rete un gran colpo di testa.La ripresa è di marca rosanero. Un assedio che, a un certo punto, gode anche della superiorità numerica. Al 16′ espulso Akinsanmiro, per fallo da ultimo uomo su Di Francesco. I blucerchiati si tirano indietro e si accontentano di non perdere, gli ospiti hanno il pallino del gioco, ma in modo sterile sotto porta. Ci prova Magnani, più di una volta, ci prova anche Ranocchia, come pure Brunori ma nella ripresa la porta della Samp resta inviolata. Ed è tanta l’amarezza per i sostenitori al seguito del Palermo allo stadio Ferraris e per quelli rimasti a casa, davanti alla tv. Il prossimo appuntamento per gli uomini di Dionisi è per venerdì sera, per la sfida con la Cremonese.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno 5.5; Curto 5.5, Altare 6.5, Veroli 6 (39′ st Riccio sv); Depaoli 6 (23′ st Bereszynski 6), Ricci 5.5, Meulentseen 6, Beruatto 5.5 (13′ st Venuti 6); Oudin 6 (13′ st Akinsanmiro 4), Niang 6.5; Coda 7 (13′ st Sibilli 6). In panchina: Ceppi, Chiorra, Vieira, Yepes, Benedetti, Sekulov, Abiuso. Allenatore: Semplici 6.

PALERMO (3-4-2-1): Audero 4; Baniya 5.5, Blin 5.5, Magnani 5.5; Pierozzi 6 (32′ st Segre sv), Ranocchia 6.5, Gomes 6.5, Di Francesco 5.5; Verre 6.5 (28′ st Le Douaron 6), Brunori 6.5; Pohjanpalo 7. In panchina: Desplanches, Sirigu, Lund, Insigne, Vasic, Henry, Diakité, Buttaro. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 6.

RETI: 1′ pt Coda, 40′ pt Pohjanpalo.