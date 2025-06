Il Palermo esonera Alessio Dionisi: cresce l’attesa per l’annuncio di Filippo Inzaghi

Calcio

Dionisi non ha centrato l’obiettivo della promozione in serie A

Il Palermo calcio congeda ufficialmente Alessio Dionisi e si prepara ad abbracciare il nuovo allenatore, Filippo Inzaghi, che si è liberato dal Pisa. Dionisi non ha centrato l’obiettivo della promozione in serie A ed è stato esonerato.

Nel comunicato del club di viale del Fabre si legge: «A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

