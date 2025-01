Il Palermo rialza la testa e comincia il suo 2025 con una vittoria: sconfitto il Modena al Barbera

SERIE B

Brunori e Le Douaron piegano i canarini con un gol per tempo

Il 2025 del Palermo inizia con una vittoria sul Modena. Nella prima gara del dopo De Sanctis (l’ex direttore sportivo è stato sostituito da Carlo Osti), i rosanero danno un segnale di vitalità sportiva e una risposta alle tante critiche. Il tecnico Alessio Dionisi opta per un assetto tattico che prevede due punte, il 3-5-2, e torna a dare fiducia a Brunori dal primo minuto, col capitano a far coppia con il francese Le Douaron. Sono proprio loro due a decidere l’incontro, segnando un gol a testa e facendo risalire la squadra al nono posto in classifica.

Nel primo tempo il Palermo – ed è un’inversione rispetto al trend degli ultimi mesi – riesce a essere molto concreto, a dispetto di avversari tutt’altro che arrendevoli. Il Modena probabilmente gioca meglio e ha le occasioni migliori (con Defrel che non inquadra la porta e Mendes neutralizzato da Sirigu, preferito a un Desplanches non al top), ma è il Palermo – nonostante una manovra abbastanza macchinosa – a passare in vantaggio, sfruttando al meglio l’unica vera opportunità da gol dei primi 45 minuti: è Brunori a capitalizzare l’azione, al minuto 36, insaccando su traversone di Ranocchia. Dopo qualche minuto il via libera dalla sala Var, che certifica un mancato tocco di Ceccaroni, che avrebbe fatto annullare la rete.