Il Palermo vince a Bolzano contro il Sudtirol (anche senza tifosi al seguito) e si piazza nel quartetto al vertice

SERIE B

Una doppietta di Pohjanpalo piega i padroni di casa e permette ai rosanero di agganciare in vetta Modena, Cesena e Frosinone

Anche senza tifosi al seguito per il divieto imposto dalle autorità, il Palermo espugna il Druso e passa per 2-0 sul Sudtirol. Pronti via ed i rosanero alla prima palla inattiva passano in vantaggio. L’azione al 2′ parte da calcio d’angolo battuta da Ranocchia, la palla è spizzata da Le Douaron che allunga la traiettoria sul secondo palo, dove c’è appostato Pohjanpalo che insacca di testa. Ottenuto il vantaggio il Palermo non molla la presa, costringendo i padroni di casa a leggere la partita sulla difensiva. I due portieri rimangono inoperosi per i restanti minuti del primo periodo.

Al 10′ della ripresa Odogwu s’accartoccia sulla palla a due passi da Joronen, sprecando una buona opportunità. Il Palermo raddoppia al 35′ trasformando un contropiede micidiale avviato da Palumbo e concretizzato da Pohjanpalo.

Una vittoria che permette al Palermo di agganciare in vetta Modena, Cesena e Frosinone che ieri aveva vinto e si erano portare a quota 7.

La questione tifosi

La vigilia della gara di oggi è stata caratterizzata dalle polemiche scaturite dalla decisione di vietare la trasferta ai tifosi del Palermo residenti in Sicilia. Disposizione arrivata meno di 48 ore dal match, su segnalazione della Questura del capoluogo siciliano.

Per questo motivo il presidente del club di viale del Fante, Dario Mirri, oggi a Bolzano con la squadra, ha deciso di non entrare allo stadio «Druso» in segno di solidarietà nei confronti dei sostenitori e delle famiglie palermitane che hanno comunque raggiunto la città altoatesina per sostenere i rosanero.