Il Palermo vince a Catanzaro e aggancia i calabresi al sesto posto

SERIE B

Primo tempo di personalità, secondo di sofferenza per i rosanero

Primo tempo di personalità, secondo di sofferenza. Il Palermo, però, riesce a imporsi in casa del Catanzaro, nella quintultima giornata del campionato di serie B. Finisce 1-3 per gli ospiti, che possono sorridere. I rosanero sono così al sesto posto in classifica, agganciando proprio la squadra calabrese.

La squadra allenata da Alessio Dionisi chiude virtualmente il match nella prima frazione di gioco, conclusa con il doppio vantaggio. I rosanero sfoggiano personalità e organizzazione. Dopo 9 minuti è un autogol di Bonini, difensore del Catanzaro, a dare il vantaggio al Palermo. Il Palermo controlla bene il match e al 26′ raddoppia con Segre, su cross di Brunori. Calabresi tramortiti e poco propositivi, solo Iemmello, prima del doppio svantaggio, era andato vicino al gol.