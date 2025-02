Il Palermo vince a Cosenza e ringrazia i due bomber

Calcio

Per tre volte Artistico si trova davanti alla porta del Palermo e per altrettante volte il portiere Audero dice no

Il Palermo vince 3-0 sul campo dell’ultima in classifica in serie B, il Cosenza, ritrova il successo esterno che mancava dalla fine di settembre, e mostra segnali positivi in termini di brillantezza e mentalità. La squadra allenata da Alessio Dionisi resta a due lunghezze da Bari e Cesena, ovvero dalla zona play-off, ma fa il pieno di consapevolezza e fiducia, guadagnando una settimana di serenità in vista della prossima partita, contro il Brescia. Primo tempo meno semplice del previsto. L’approccio dei rosa è timido, quasi impaurito. I calabresi mettono subito in campo tutto quello che hanno e nel giro di un quarto d’ora costruiscono tre occasioni da rete.