Il Parma a Cagliari senza Man e Mihaila

agenzia

Da valutare condizioni di Hernani, in dubbio anche Ondrejka

BOLOGNA, 06 FEB – Con soli due punti raccolti nelle ultime cinque gare il Parma si presenta all’Unipol Domus a caccia di punti salvezza. Dopo il passo falso interno, i crociati sono nel gruppo delle ultime tre per la prima volta dall’inizio della stagione. II match contro il Cagliari, avanti di una sola lunghezza in classifica, ha il sapore dello spareggio salvezza. Per mister Pecchia ancora tanti dubbi fino all’ultimo: Hernani migliora dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fermo nel turno scorso ma non è scontata la sua presenza, si è fermato Mihaila e non pare recuperabile antro domenica. Ancora out Dennis Man, non al meglio il nuovo acquisto Ondrejka. Confermato tra i pali Suzuki, nonostante le ultime prove non brillanti, Vogliacco guiderà la difesa in coppia con uno tra Leoni e Delprato, che rientra dal turno di stop per squalifica. A centrocampo verso la riconferma Keita e Sohm. Se non ce la farà Hernani, potrebbe toccare ad uno tra Estevez e Bernabè, entrambi fuori da diverse settimane per infortunio. Davanti ballottaggio Djuric- Bonny, con Cancellieri e Almqvist sulle fasce. Tra i convocati atteso anche l’ultimo arrivato nella sessione invernale del mercato, il centravanti argentino Mateo Pellegrino. Oggi seduta mattutina al centro sportivo di Collecchio, domani si replica e, nel pomeriggio il nuovo amministratore delegato Federico Cherubini incontrerà la stampa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA