Il Parma presenta la nuova maglia, dedicata al Tardini

'Home kit' per la stagione del ritorno in serie A

ROMA, 19 LUG – E’ stato presentato il nuovo ‘home kit’ che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili del Parma nella stagione 2024/25. Una collezione dedicata allo stadio ‘Ennio Tardini’ nell’anno del centenario dell’impianto, inaugurato il 16 settembre 1924 e intitolato a uno dei primi presidenti del club, che pose la prima pietra per il 31 dicembre 1922. “La nuova maglia – informa la società – nell’elegante colorway Puma White, è ispirata all’inconfondibile Maja Crozäda dei primi Anni 80, disegnata nel 1913 dai calciatori Ugo Betti e Torquato Rossini. Presenta l’iconica croce in Puma Black a contrasto, il colletto a girocollo e i profili delle maniche a contrasto in Puma Black. Impreziosita dal logo Tardini 100 che celebra lo storico legame fra la squadra e il proprio stadio nell’anno del centenario”.

