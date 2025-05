Il Parma sconfitto in casa, colpo Como che vince 1-0

agenzia

I lariani conquistano i tre punti grazie al gol di Strefezza

ROMA, 03 MAG – Quinta vittoria di fila per il Como che, grazie alla rete di Strefezza al 34′ del secondo tempo, vince 1-0 in casa del Parma. Partita equilibrata, soprattutto nel primo tempo con i padroni di casa a caccia dei punti per la tranquillità. Ma la formazione di Chivu sbaglia tantissimo, anche nella ripresa. Poi il gol di Strefezza entrato da poco. Nel finale il Parma ci prova in tutti i modi ma in pieno recupero Man spara alto clamorosamente da pochi passi. La squadra di Fabregas sale al decimo posto a 45 punti, scavalcando il Torino, il Parma mantiene sei punti di vantaggio sul terzultimo posto.

