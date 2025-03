Il Parma senza gli squalificati Sohm e Vogliacco

agenzia

A Monza Hernani e Bernabè saranno disponibili

PARMA, 13 MAR – Porte girevoli in casa Parma: Chivu perde Sohm e Vogliacco, squalificati per un turno, ma ritrova a pieno regime Hernani e Bernabè. Il brasiliano potrebbe essere subito titolare, per il catalano si prospetta almeno uno spezzone di gara. Contro il fanalino di coda Monza, i crociati cercano punti salvezza per allontanarsi dal terzultimo posto, distante solo due lunghezze. La cura Chivu ha portato in dote quattro punti in tre partite, un buon risultato per una squadra che il tecnico rumeno ha rilevato quando era reduce da quattro sconfitte consecutive. Sul fronte formazione il grande dubbio è al centro dell’attacco: con la doppietta siglata sabato scorso, Mateo Pellegrino reclama una maglia di titolare a discapito di Bonny. Il francese non sta vivendo un buon momento, ha segnato solo un gol, su rigore, negli ultimi quattro mesi. Sulle fasce potrebbero guadagnare una riconferma Cancellieri e Almqvist, più portati al sacrificio rispetto a Man, altro giocatore che sta vivendo un periodo no. Intoccabili in mediana Estevez e Keita, in difesa Balogh potrebbe partire dal primo minuto al posto di Vogliacco. Oggi al Mutti Training Center di Collecchio i gialloblu hanno sostenuto una seduta di allenamento al mattino. La squadra ha svolto attivazione fisica e tecnica, poi è stata divisa in due gruppi che hanno effettuato esercitazioni tattiche finalizzate alla fase difensiva e offensiva, prima di una partita a campo ridotto. Domani la rifinitura, poi la conferenza dell’allenatore e la partenza per il ritiro pre gara.

