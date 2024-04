Il Paternò vola in finale di Coppa Italia: ora si gioca il trofeo (e la serie D) contro la Solbiatese

dilettanti

Rimontato il Teramo. Atto decisivo a Firenze il 17 aprile

Straordinaria impresa del Paternò che batte 2-0 gli abruzzesi del Teramo e vola verso Firenze dove il 17 aprile si giocherà l’accesso alla serie D nella finale che la opporrà ai campioni della Lombardia, la Solbiatese che ha superato gli umbri dell’Atletico Bmg.

Una grande prova di forza fornita dai ragazzi di Filippo Raciti che sospinti dal pubblico delle grandi occasioni è andata a segno al 15′ con Napoli che ha sfruttato una maldestra uscita del portiere ospite. Con i teramani mai pericolosi e rimasti in dieci al 19′ della ripresa per la doppia ammonizione rimediata da Ferraioli, il Paternò nei minuti di recupero ha messo il risultato in cassaforte grazie alla rete di Asero.