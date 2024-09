Il Perugia Calcio passa di mano dopo 13 anni con Santopadre

agenzia

L'argentino al posto di Santopadre che lascia dopo 13 anni

PERUGIA, 07 SET – Cambia ufficialmente, dopo 13 anni di gestione di Massimiliano Santopadre, la guida del Perugia Calcio. L’imprenditore argentino Javier Faroni è il nuovo presidente della società biancorossa, attualmente impegnata nel campionato di serie C. La società in una nota ufficiale riporta che “il closing è avvenuto oggi presso lo Stadio Renato Curi di Perugia, con il trasferimento del 100% delle quote da Massimiliano Santopadre, ex presidente”. La firma è stata fatta negli uffici dello studio notarile Biavati, dove già dal primo pomeriggio si erano radunati tifosi e giornalisti. Il presidente Faroni si è detto “molto emozionato e felice di iniziare questa nuova sfida sportiva con il Perugia, un club italiano storico”. “Io e il mio team lavoreremo senza sosta per far tornare il Grifo ai livelli che merita. Per questo, oltre a tanto impegno, abbiamo bisogno del sostegno e dell’entusiasmo di tutti i tifosi. Siamo sicuri che, insieme, sostenendo la nostra squadra, riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Vi esorto a condividere con noi questo grande sogno: riportare il Perugia ai vertici del calcio italiano”. Nella nota del club, si legge che “il management sportivo della società rimarrà invariato, garantendo così continuità nella gestione tecnica e operativa della squadra”. Ma la nuova proprietà “ha già delineato i suoi obiettivi”. Tra le cose indicate il “rafforzare la squadra per portarla verso traguardi sempre più ambiziosi, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico italiano”. Annunciato l’arrivo “di professionisti argentini di grande qualità ed esperienza”. Inoltre – spiega la società – “con la nuova proprietà potranno crearsi anche le condizioni per l’arrivo di alcuni giocatori di talento argentini”. Ad assistere Faroni “che con il veicolo Perugia Futbol ha rilevato la squadra”, lo Studio Legale Chiomenti con il partner Antonio Sascaro e i consulenti di PwC che hanno seguito gli aspetti di due diligence con il Partner Federico Mussi. Domani alle 18,30 il Perugia affronterà in trasferta il Carpi. Il neo presidente Faroni, che seguirà la partita dagli spalti, dovrebbe tenere nei prossimi giorni, probabilmente martedì, una conferenza stampa. All’uscita dallo studio Biavati Massimiliano Santopadre, parlando alla stampa in riferimento a Faroni, ha detto “che posso garantire che ha entusiasmo, passione, forza economica. Spero possa portare il Perugia in alto”.

