Il Pisa promosso in serie A, Cosenza retrocesso

agenzia

I toscani ritrovano la massima serie dopo 34 anni

ROMA, 04 MAG – Dopo la promozione del Sassuolo arrivano altri verdetti in serie B. A due giornate dal termine della stagione regolare, il Pisa torna in serie A dopo 34 anni. Nonostante la sconfitta di oggi in casa del Bari la formazione allenata da Pippo Inzaghi ritrova la massima serie complice anche la contemporanea sconfitta dello Spezia. Retrocessione in Lega Pro invece per il Cosenza, sconfitto oggi dal Sudtirol.

