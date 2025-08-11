Il post su Instagram che lascia pochi dubbi: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano

gossip

Un meraviglioso anello in bella mostra e due mani che si toccano che lascia pochi dubbi. E la dedica: "Sì, quiero. En esta yen todas mi vidas"

Un post su Instagram con un meraviglioso anello in bella mostra e due mani che si toccano che lascia pochi dubbi. E la dedica: “Sì, quiero. En esta yen todas mi vidas”. Cristiano Ronaldo si sposa. Ad annunciarlo la futura moglie Georgina Rodriguez: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”, ha scritto la compagna di CR7 pubblicando una foto della mano con l’anello di fidanzamento. La modella argentina ha iniziato una relazione con il calciatore portoghese nel 2016, dopo averlo incontrato in un negozio a Madrid, dove lavorava come commessa. Nel giugno 2017 Ronaldo ha avuto una coppia di gemelli, Eva e Mateo, tramite maternità surrogata. Nel novembre 2017 la stessa Rodriguez ha dato alla luce la loro figlia, Alana Martina, mentre il 18 aprile 2022 partorito due gemelli: il maschio, Angel, è morto durante il parto, mentre la femmina, Bella Esmeralda, è sopravvissuta.

