Il Premio Prisco a Conte, Mc Tominay e Saputo

agenzia

Il 22 settembre a Chieti la cerimonia di conferimento

CHIETI, 25 AGO – Joey Saputo, Antonio Conte e Scott Mc Tominay sono i vincitori, nelle rispettive categorie (dirigenti di società, allenatori e calciatori), della XX edizione del Premio nazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il Premio speciale di giornalismo “Nando Martellini”, quest’anno alla sua XVIII edizione, è stato invece attribuito al giornalista di RadioRai Francesco Repice. Lo ha stabilito l’apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Italo Cucci e composta da Ivan Zazzaroni, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico, dall’ex presidente della Figc e attuale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore. La stessa commissione, sempre d’intesa con il presidente Zaccagnini, ha deciso di attribuire il Premio speciale della giuria al dirigente sportivo della Roma Claudio Ranieri. La giuria, infine, accogliendo la proposta dell’Ussi-Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi, ha conferito uno specifico riconoscimento al giornalista pescarese Walter Nerone che sarà premiato, per la circostanza, con un’opera ideata e realizzata dall’artista loretese Ester Crocetta. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 11 di lunedì 22 settembre, al Teatro Marrucino di Chieti. Ai vincitori sarà conferita una prestigiosa creazione artistica appositamente realizzata dal pittore, scultore e incisore maestro Mimmo Paladino.

